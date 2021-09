Conteville Conteville Conteville, Seine-Maritime Bourse aux vêtements Conteville Conteville Catégories d’évènement: Conteville

Seine-Maritime

Bourse aux vêtements Conteville, 9 octobre 2021, Conteville. Bourse aux vêtements 2021-10-09 10:00:00 – 2021-10-09 19:00:00

Conteville Seine-Maritime Conteville Bourse proposée par l’Amicale des anciens élèves

Salle des fêtes

– Samedi : 10h-19h00

– Dimanche : 10h-17h30

Les dépôts de vêtements se feront le vendredi 8 octobre de 14h à 20h

1.00 € le dépôt de 40 articles par personne. 10% de votre somme sera remise à l’association

Les vêtements seront à récupérer le lundi 11 octobre de 18h à 19h PASS SANITAIRE et masque obligatoires ! De préférence, les achats se feront en espèces.

Réservation obligatoire pour le bon déroulement des dépôts (Nom – Prénom – n° de téléphone seront demandés).

