Bourse aux Vêtements Complexe René Leduc Meudon, vendredi 22 mars 2024.

Bourse aux Vêtements Vente et achat de vêtements 22 – 24 mars Complexe René Leduc Vente réservée aux adhérents – achat pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T10:00:00+01:00 – 2024-03-22T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T16:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:30:00+01:00

La Bourse aux Vêtements c’est l’occasion lors du changement de saison de ranger les placards et de vendre les vêtements inutilisés en faisant un petit bénéfice.

C’est la possibilité d’acquérir à des prix très bas des articles de qualité qui renouvellent de manière économique la garderobe des petits et des grands. La Bourse s’adresse tout autant aux femmes, aux hommes, aux bébés, enfants et ados.

Pour tous, c’est la joie de se rencontrer et d’échanger dans la bonne humeur.

DEPOT

Réservé aux adhérents (Meudon ou Meudon-la-Forêt). Les adhésions peuvent être prises sur place : 20€ pour l’année scolaire et valable pour les 2 Bourses (automne et printemps). Enregistrement : sur place au complexe René Leduc ou à domicile au préalable, la semaine précédant la bourse (nous contacter par mail (boursevetements@familles-meudon.fr).

Nombre total d’articles en fonction du nombre d’enfants mais avec un maximum de 34 articles par famille (10 vêtements adultes, par enfant mineur 7 vêtements enfants-ados ou 15 articles de layette, 4 paires de chaussures ou sacs)

Les grands-parents adhérents peuvent déposer 7 articles maximum enfant ou ados, tout âge confondu, en plus de 10 vêtements «adulte».

Le tout de saison, propre et en bon état, Un pré-tri sera effectué !

ACHAT

Ouvert à tous. Le paiement se fera par chèque ou espèce. Pour des raisons de sécurité les poussettes ne sont pas admises dans les salles.

PAIEMENT ET RESTITUTION

Nous retiendrons 10% de la valeur des articles vendus. En cas de perte, les vêtements enregistrés seront remboursés à 50%. Tous les vêtements non réclamés le lundi resteront acquis au profit d’oeuvres diverses.

Les enveloppes avec les sommes dues seront disponibles la semaine suivante et durant 1 mois à l’Accueil aux heures d’ouverture de la permanence (mardi et vendredi de 10h à 11h30 – mercredi de 18h30 à 19h30) au 19 rue Lavoisier à Meudon – tel 01 46 26 63 10.

Complexe René Leduc 12 rue du Père Brottier 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

