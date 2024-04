Bourse aux vêtements Espace de la Gare Argelès-Gazost, mardi 16 avril 2024.

Bourse aux vêtements Espace de la Gare Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Une vente de vêtements organisée par l’accueil de loisirs d’Argelès-Gazost. Le vendredi 19 avril, vente privée de 15h à 17h pour ceux qui ont donné des vêtements et ouvert à tous de 17h à 20h. Le samedi 20 avril de 10h à 18h.

Atelier Bee-Wrap et Tawashi de 14h à 16h par le service gestion des déchets de la CCPVG.

Venez déposer vos vêtements du mardi 16 avril au jeudi 18 avril de 10h à 18h

Conditions de vente

– Vêtements / chaussures / accessoires homme, femme, enfant et bébé.

– 2€ la liste de 10 vêtements.

– 20% des ventes reversées à l’accueil de loisirs.

Vendredi 19 avril soirée cocktail organisée par l’Espace Jeune.

Samedi 20 avril buvette sur place. Atelier maquillage et jeux en bois. EUR.

Début : 2024-04-16

fin : 2024-04-20

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie al.argeles-gazost@foyersruraux.org

