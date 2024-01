BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES ADOS PRINTEMPS ÉTÉ Salle des fêtes Luçon, samedi 1 juin 2024.

BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES ADOS PRINTEMPS ÉTÉ Salle des fêtes Luçon Vendée

Bourse aux vêtements adultes et ados pour la saison automne/hiver. Organisée par Les Z’occas de Fripouilles

Le 1er juin 2024 Bourse aux vêtements adultes et ados Printemps été Un grand choix d’articles du 34 au 50 et +, présentés de façon attractive et aisée dans un espace organisé par sexe, taille et type de vêtements. Vous trouverez également des accessoires, sacs, ceintures, bijoux, etc. Tous les vêtements, contrôlés lors du dépôt, sont en bon état et à petit prix.

Vous pouvez vous inscrire sur https://www.helloasso.com/associations/les-z-occas-des-fripouilles si vous désirez déposer, 1 mois avant l’évènement. Dépôt des vêtements 31 mai de 9h00 à 18h30 dans le créneau horaire convenu lors de l’inscription, vente le 1er juin de 10h à 16h, récupération des invendus le 2 juin de 10h à 11h. Nous avons grand besoin de bénévoles pour nous aider soit une journée ou ½ journée ou même 2 ou 3 heures….. .

Salle des fêtes 5 rue de l’hotel de ville

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire leszoccas@gmail.com

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-01 16:00:00



