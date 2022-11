Bourse aux vêtements ados Deauville, 3 décembre 2022, Deauville.

Bourse aux vêtements ados

10 Boulevard Eugène Cornuché Cité scolaire André Maurois Deauville Calvados Cité scolaire André Maurois 10 Boulevard Eugène Cornuché

2022-12-03 09:30:00 09:30:00 – 2022-12-03 12:30:00 12:30:00

Cité scolaire André Maurois 10 Boulevard Eugène Cornuché

Deauville

Calvados

L’ Association des Parents d’Elèves PEEP Maurois organise une bourse aux vêtements ados, le samedi 3 décembre, entre 9h30 et 12h30, à la salle polyvalente de la cité scolaire André Maurois.

Vos vêtements sont trop petits ? Vous avez changé de style ? Alors venez les vendre à d’autres élèves et profitez-en pour en acheter de nouveaux, à d’autres camarades.

Pas de gaspillage et des économies !

peepmauroisdeauville@outlook.com +33 6 61 51 50 28

Cité scolaire André Maurois 10 Boulevard Eugène Cornuché Deauville

