BOURSE AUX VÊTEMENTS ADOS/ADULTES Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

BOURSE AUX VÊTEMENTS ADOS/ADULTES Bar-le-Duc, 28 octobre 2022, Bar-le-Duc. BOURSE AUX VÊTEMENTS ADOS/ADULTES

9 Rue de la Chapelle Centre Socioculturel Marbot Bar-le-Duc Meuse OT SUD MEUSE Centre Socioculturel Marbot 9 Rue de la Chapelle

2022-10-28 09:00:00 – 2022-10-28 16:00:00

Centre Socioculturel Marbot 9 Rue de la Chapelle

Bar-le-Duc

Meuse Bar-le-Duc BOURSE AUX VÊTEMENTS.

La Bourse aux vêtements ados / adultes est de retour !!

Dépôts : du Lundi 24/10 au Jeudi 27/10 UNIQUEMENT SUR RDV (prise de RDV par téléphone).

Centre Socioculturel Marbot. +33 3 29 79 20 46 http://cscbarleduc.centres-sociaux.fr/ Csx BLD

Centre Socioculturel Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc

dernière mise à jour : 2022-10-13 par OT SUD MEUSE

Détails Catégories d’évènement: Bar-le-Duc, Meuse Autres Lieu Bar-le-Duc Adresse Bar-le-Duc Meuse OT SUD MEUSE Centre Socioculturel Marbot 9 Rue de la Chapelle Ville Bar-le-Duc lieuville Centre Socioculturel Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc Departement Meuse

Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bar-le-duc/

BOURSE AUX VÊTEMENTS ADOS/ADULTES Bar-le-Duc 2022-10-28 was last modified: by BOURSE AUX VÊTEMENTS ADOS/ADULTES Bar-le-Duc Bar-le-Duc 28 octobre 2022 9 Rue de la Chapelle Centre Socioculturel Marbot Bar-le-Duc Meuse OT SUD MEUSE Bar-le-Duc Meuse

Bar-le-Duc Meuse