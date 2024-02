Bourse aux vétements 0 16 ans et périculture Saint-Pardoux-Soutiers, vendredi 22 mars 2024.

Bourse aux vétements 0 16 ans et périculture Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Bourse aux vêtements enfant 0-16ans et puériculture

Vente vendredi 22/03 19h-21h et samedi 23/03 9h-13h Dépôt sur RDV ! mercredi 20/03 9h-19h et vendredi 22/03 9h-12h 2€ liste complète de 15 articles, 1€ la 1/2 liste. Reprise des invendus dimanche 24/03 10h-12h. Contacts sur l’affiche

Descriptif

Contact 0633558360

Adresse Salle des fêtes, Foyer Rural, Impasse du Stade 79310 SAINT PARDOUX SOUTIERS .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-23

Salle du foyer rural

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine apel.stjoseph.stpardoux@gmail.com

L’événement Bourse aux vétements 0 16 ans et périculture Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2024-02-02 par CC Val de Gâtine