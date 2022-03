Bourse aux vélos Vesoul, 26 mars 2022, Vesoul.

Bourse aux vélos Parc des expositions, ZAC Technologia 1 Rue Victor Dollé Vesoul

2022-03-26 – 2022-03-26 Parc des expositions, ZAC Technologia 1 Rue Victor Dollé

Vesoul Haute-Saône

EUR Grande Bourse aux vélos, rollers, accessoires et pièces détachées, présentation de vélos électriques organisée par les Cyclotouristes Vésuliens. Dépôt gratuit, entrée gratuite. Le matériel présenté doit être en bon état.

Le dépôt : le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 8h30 à 10h.

La vente : le samedi de 18h15 à 20h30 et le dimanche de 10h15 à 12h30 et de 14h à 17h.

Reprise des invendus ou paiement : dimanche de 16h à 18h.

alain.mlt@wanadoo.fr +33 3 84 96 09 77

