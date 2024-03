Bourse aux vélos Parc des expositions Vesoul, samedi 23 mars 2024.

Bourse aux vélos Parc des expositions Vesoul Haute-Saône

Les Cyclotouristes Vésuliens organisent la grande Bourse aux vélos.

Présentation de Vélos (adultes, enfants) et de Vélos avec Assistance Electrique.

Dépôt gratuit, entrée gratuite.

Dépôt le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 8h30 à 10h.

Vente le samedi de 18h15 à 20h30 et le dimanche de 10h15 à 12h30 et de 14h à 17h.

Reprise des invendus ou paiement dimanche de 16h à 18h.

Le matériel présenté doit être en bon état.

Des conseillers seront présents pour vous aider à estimer un article, acquérir un cycle, effectuer le réglage selon votre position. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 08:30:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Parc des expositions 1 Rue Victor Dollé

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

