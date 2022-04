Bourse aux vélos Ranspach, 14 mai 2022, Ranspach.

Bourse aux vélos Ranspach

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 16:00:00

Ranspach Haut-Rhin

Venez vendre et/ou acheter, venez par curiosité ou nous rencontrer!

Dépôt du matériel: le vendredi 13 de 17h à 20h et le samedi 14 de 8h à 12h.

Vente: le samedi de 10h à 16h.

Animations toute la journée du samedi: vente et essais de vélos neufs avec AMA Fellering, atelier d’autoréparation, animation par Roues libres en Doller, buvette et pâtisseries.

Venez vendre et/ou acheter, venez par curiosité ou nous rencontrer! Dépôt du matériel: le vendredi 13 de 17h à 20h et le samedi 14 de 8h à 12h. Vente: le samedi de 10h à 16h. Animations toute la journée du samedi: vente et essais de vélos neufs avec AMA Fellering, atelier d’autoréparation, animation par Roues libres en Doller, buvette et pâtisseries.

+33 6 75 70 37 52

Venez vendre et/ou acheter, venez par curiosité ou nous rencontrer!

Dépôt du matériel: le vendredi 13 de 17h à 20h et le samedi 14 de 8h à 12h.

Vente: le samedi de 10h à 16h.

Animations toute la journée du samedi: vente et essais de vélos neufs avec AMA Fellering, atelier d’autoréparation, animation par Roues libres en Doller, buvette et pâtisseries.

Ranspach

dernière mise à jour : 2022-04-21 par