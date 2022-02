Bourse aux vélos Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Bourse aux vélos Obernai, 2 avril 2022, Obernai. Bourse aux vélos Obernai

2022-04-02 – 2022-04-02

Obernai Bas-Rhin Cette bourse aux vélos est organisée par le CAO cyclotourisme : vous déposez, nous vendons ! Tous les types de vélos sont acceptés : enfants, VTT, VTC, VAE, route, etc… Dépôt des vélos le Samedi 2 avril de 13h30 à 17h30, frais de dépôt : 2 €/vélo.

Ventes le Dimanche 3 avril de 8h30 à 12h30.Restitution des invendus ou des chèques de 15h à 16h. 10 % de commission par vente pour le CAO.

Obernai

