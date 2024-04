Bourse aux vélos Impasse Marcel Queheille Mauléon-Licharre, samedi 27 avril 2024.

Bourse aux vélos Impasse Marcel Queheille Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Le Syndicat des mobilités de la Communauté Pays basque soutient l’organisation de la bourses aux vélos organisée en Soule et portée par l’association de promotion du vélo du territoire.

L’occasion pour tous les passionnés de cyclisme comme aux curieux de découvrir une sélection de vélos d’occasion à prix abordable mais aussi d’échanger conseils et astuces sur l’entretien et l’utilisation de son vélo. La matinée sera consacrée à la réception et au diagnostic des vélos pour la mise en vente. Les ventes se feront l’après-midi. La dernière heure permettra de récupérer le fruit de la vente et les vélos invendus seront repris par leur propriétaire ou cédés gracieusement à l’atelier. Aucune réparation ne sera faite ce jour-là. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:00:00

fin : 2024-04-27 12:00:00

Impasse Marcel Queheille Atelier Bizi’kleta

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Bourse aux vélos Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque