Marcilly-sur-Tille Côte-d’Or Marcilly-sur-Tille EUR 0 Dans le but de donner une seconde vie aux vélos et au matériel de cyclisme, le Comité des Fêtes de Marcilly-sur-Tille organise sa traditionnelle Bourse aux vélos. Entrée gratuite. contact@comite-fetes-marcillysurtille.fr http://www.comite-fetes-marcillysurtille.fr/ Dans le but de donner une seconde vie aux vélos et au matériel de cyclisme, le Comité des Fêtes de Marcilly-sur-Tille organise sa traditionnelle Bourse aux vélos. Entrée gratuite. Salle polyvalente des Petits Ormeaux Rue de la Planchotte Marcilly-sur-Tille

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

