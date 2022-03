BOURSE AUX VELOS marcel cachin Gentilly Catégories d’évènement: Gentilly

**BOUSE AUX VELOS** ——————- ### **Samedi 14 mai** de 10h à 17h sur le place Marcel Cachin, au chaperon vert-Gentilly. avec de 10h à 12h dépôt et de 14h à 17h : la vente. **Et n’oubliez pas Les autres activités de Val de Bièvre à Vélo** * **Samedi 2 avril** de 14h à 17h sur la place du Dr Conso à Arcueil. Atelier inititation à la réparatin vélo pour les collégiens …. et les auyres * **Samedi 14 mai** de 10h à 17h sur le place Marcel Cachin, au chaperon vert-Gentilly. Ne manquez pas la bourse au vélos avec de 10h à 12h dépôt et de 14h à 17h : la vente. * **Dimanche 5 juin** de 10h30 à 15h, départs des ville du Val de Bièvre et de la maison de l’environnement à Arcueil pour la convergence francilienne – Fête du Vélo * **Dimanche 19 juin** de 10h à 17h une grande balade du printemps à la maison de l’environnement d’Arcueil.

