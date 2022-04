Bourse aux Vélos Mairie du 11e Parvis de la mairie du 11e Catégorie d’évènement: Paris

Dimanche 15 mai 2022, la mairie du 11 et la Cycklette organisent leur 6e BOURSE AUX VÉLOS sur le parvis de la Mairie du 11e. Profitez du printemps pour acheter ou vendre un vélo ! AU PROGRAMME : Vous cherchez un vélo mais vous ne savez pas vers qui vous tourner ? Vous avez déjà un vélo mais vous souhaitez le vendre ? Rendez-vous dimanche 15 mai à la bourse aux vélos vendre ou trouver votre nouveau vélo ! Vous avez déjà un vélo ? Venez faire un petite révision au stand d’auto-réparation! __De 9h à 13h ? déposez votre vélo à vendre __De 14h à 17h ? achetez ou réparez votre vélo ATTENTION, CASH ONLY – La Cycklette prend une commission de 10% sur chaque vélo vendu. – Vente limitée à 5 vélos par personne (pour les vendeurs·euses) – Apporter une pièce d’identité (pour les vendeurs·euses ) SITE INTERNET : [http://www.lapetiterockette.org/event/bourse-aux-velos-de-la-cycklette-2/?instance_id=59625](http://www.lapetiterockette.org/event/bourse-aux-velos-de-la-cycklette-2/?instance_id=59625)

Entrée libre, La Cycklette prend 10% de commission sur les vélos vendus, CASH ONLY

Parvis de la mairie du 11e 12 place Léon Blum Quartier de la Roquette Paris

