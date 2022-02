BOURSE AUX VÉLOS Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

BOURSE AUX VÉLOS Laval, 2 avril 2022, Laval. BOURSE AUX VÉLOS Halte Fluviale de Laval 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval

2022-04-02 13:30:00 – 2022-04-02 15:30:00 Halte Fluviale de Laval 100 Rue du Vieux Saint-Louis

Laval Mayenne Un vélo encombre votre garage ?

Donnez-lui une seconde vie !

Un nouveau vélo pour le/la petit(e) dernier(ère) ?

Vous en trouverez sûrement un !

Vélo d’occasion à petit prix ? Tous vélos et cycles en état de rouler

Dépôt des vélos : 10h00 – 12h30

Participation de 1€ par vélo déposé –Inscription recommandée sur placeauvelo.org

Vente des vélos: 13h30 – 15h30

Organisée par l’association « Place au Vélo »

Renseignements et règlement complet sur :www.placeauvelo.org

02 43 56 59 87 – contact@placeauvelo.org La Bourse aux vélos organisée par Place aux vélos de Laval ! contact@placeauvelo.org +33 2 43 56 59 87 http://www.placeauvelo.org/ Un vélo encombre votre garage ?

Donnez-lui une seconde vie !

Un nouveau vélo pour le/la petit(e) dernier(ère) ?

Vous en trouverez sûrement un !

Vélo d’occasion à petit prix ? Tous vélos et cycles en état de rouler

Dépôt des vélos : 10h00 – 12h30

Participation de 1€ par vélo déposé –Inscription recommandée sur placeauvelo.org

Vente des vélos: 13h30 – 15h30

Organisée par l’association « Place au Vélo »

Renseignements et règlement complet sur :www.placeauvelo.org

02 43 56 59 87 – contact@placeauvelo.org Halte Fluviale de Laval 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Laval Adresse Halte Fluviale de Laval 100 Rue du Vieux Saint-Louis Ville Laval lieuville Halte Fluviale de Laval 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Departement Mayenne

Laval Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

BOURSE AUX VÉLOS Laval 2022-04-02 was last modified: by BOURSE AUX VÉLOS Laval Laval 2 avril 2022 Laval mayenne

Laval Mayenne