Bourse aux vélos Salle omnisports Rue des Écoles Landudec

2022-04-24 13:30:00 – 2022-04-24 18:00:00

Vous voulez faire de la place dans le garage, vous cherchez un vélo pour vos enfants qui grandissent trop vite, rendez vous à Landudec pour la 7ème bourse aux vélos des Breizh Trails Riders. breizh.trails.riders@gmail.com +33 6 62 34 89 28 http://www.vttlandudec.fr/

