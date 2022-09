Bourse aux vélos Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Bourse aux vélos Lambesc, 8 octobre 2022, Lambesc. Bourse aux vélos

Salle Georges Brassens avenue de Verdun Lambesc Bouches-du-Rhône Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Provence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de LambescProvence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de Lambescavenue de Verdun Salle Georges Brassens

2022-10-08 08:00:00 08:00:00 – 2022-10-08 15:00:00 15:00:00

avenue de Verdun Salle Georges Brassens

Lambesc

Bouches-du-Rhône Lambesc Dépôt-vente de vélos ou draisiennes entre particuliers. A l’occasion de la Fête des 2 roues, l’association Diablotins-diablotines propose une bourse aux vélos ! avenue de Verdun Salle Georges Brassens Lambesc

dernière mise à jour : 2022-09-20 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Provence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de Lambesc

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Lambesc Adresse Lambesc Bouches-du-Rhône Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Provence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de LambescProvence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de Lambescavenue de Verdun Salle Georges Brassens Ville Lambesc lieuville avenue de Verdun Salle Georges Brassens Lambesc Departement Bouches-du-Rhône

Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambesc/

Bourse aux vélos Lambesc 2022-10-08 was last modified: by Bourse aux vélos Lambesc Lambesc 8 octobre 2022 Bouches-du-Rhône Lambesc Salle Georges Brassens avenue de Verdun Lambesc Bouches-du-Rhône Bureau municipal du Tourisme de Lambesc

Lambesc Bouches-du-Rhône