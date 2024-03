Bourse aux vélos Rue Lamartine Hauts de Bienne, samedi 6 avril 2024.

L’UC Morez Haut-Jura et la Friche en Herbe organisent leur première Bourse aux Vélo à l’Espace Lamartine de Morez.

Vous souhaitez vous procurer un vélo d’occasion provenant de particuliers ou bien de magasins de vélos ? Vous voulez revendre votre ou vos anciens biclous ? Dans ce cas, réservez bien votre 6 avril !

Pour déposer des vélos, il suffit de venir le matin entre 9h et 12h avec votre matériel. Le droit de dépôt est de 3€ pour chaque article, et la commission retenue par l’UC Morez et la Friche en Herbe est de 10% du prix de vente du vélo. Attention, merci vérifier au préalable que le matériel déposé est en bon état de fonctionnement (freinage, transmission, état général correct).

La vente est prévue entre 13h et 17h, et une buvette sera également tenue par les bénévoles de la Friche en Herbe.

On vous attend en nombre pour ce bel événement ! 3 3 EUR.

Rue Lamartine Espace Lamartine

Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté manuel.macuard@orange.fr

