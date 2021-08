Haguenau Haguenau Bas-Rhin, Haguenau Bourse aux vélos Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Bourse aux vélos Haguenau, 5 septembre 2021, Haguenau. Bourse aux vélos 2021-09-05 11:00:00 – 2021-09-05 17:00:00

Haguenau Bas-Rhin L'Union Cycliste Haguenau organise sa 10ème bourse aux vélos au Hall du Petit Manège à Haguenau.

