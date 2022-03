Bourse aux vélos et vide grenier Lezay Lezay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Lezay

Bourse aux vélos et vide grenier Lezay
2022-04-03

2022-04-03 08:00:00 – 2022-04-03

Lezay Deux-Sèvres Lezay EUR 2 2 Bourse aux vélos et vide grenier Dimanche 3 avril à Lezay à partir de 8h Pour les particuliers et les professionnels Dépôt vente :

Vélo enfants et adultes

Vélo route, VTT, électriques, vintage

Neufs ou occasions Pass vaccinal obligatoire

Dépôt des vélos le samedi 2 de 16h à 20h et le dimanche de 5h à 9h Renseignements 06 44 74 34 01 / 06 85 70 10 00 Entrée visiteurs à partir de 16 ans : 2€

