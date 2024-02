Bourse aux vélos et matériel sportif Rosheim, samedi 23 mars 2024.

Bourse aux vélos et matériel sportif Rosheim Bas-Rhin

Organisée par l’APARE et la Ville de Rosheim, des ateliers sont également proposés par la boutique Cyclo Truck de Bischoffsheim. Un stand de l’association « Vaincre la mucoviscidose » proposera des bijoux recyclés. Petite restauration vente de crêpes et de chocolat chaud.

De nombreux choix pour plaire aux petits et aux plus grands: des vélos à la trottinette … et aussi rollers, tricycles, protections et articles de sport !

Le magasin Cyclo Truck de Bischoffsheim sera présent pour vous proposer des ateliers d’autoréparation et entretien de vélos et un stand de bijoux recyclés pour l’association Vaincre la mucoviscidose .

Petite restauration sur place (crêpes et chocolat chaud)

Dépôt des articles à vendre de 8h30 à 9h sur place

Restitution des invendus de 12h à 12h30 sur place EUR.

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-23 12:00:00

Place de la République

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile