Bourse aux vélos et foire à tout

2022-11-20 09:00:00 – 2022-11-20 13:00:00 Vous voulez vendre un vélo, une draisienne, un tricycle, un tracteur à pédale…? Venez les déposer le samedi 19 novembre de 14h à 16h. Je donne un euro par produit déposé, je fixe le prix de mon article et l’association se charge de le mettre en vente pour moi et percevra 10% du prix si l’article est vendu. Inscription obligatoire. Renseignement et inscription auprès de l’Apel de l’école Saint-Joseph. apelecolesaintjoseph29233@gmail.com dernière mise à jour : 2022-10-10 par

