Bourse aux vélos et aux livres Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim

Bourse aux vélos et aux livres Rosheim, 26 mars 2022, Rosheim. Bourse aux vélos et aux livres Rosheim

2022-03-26 09:30:00 – 2022-08-21 12:00:00

Rosheim Bas-Rhin Rosheim De nombreux choix pour plaire aux petits et aux plus grands: des vélos à la trottinette, des livres, bd en tous genre aux magazines, et raquettes de badminton ! L’association Cadr67 AssoVélo sera également présente pour vous proposer des ateliers d’autoréparation et entretien de vélos, mais aussi marquage pour 10€ (dont 5€ pris en charge par la Ville). Petite restauration sur place par l’Association des Jeunes des Portes de Rosheim pour financer leur projet. Dépôt des articles à vendre de 8h45 à 9h30 sur place Récupération des invendus de 12h à 12h30 sur place Participez à la bourse aux vélos et aux livres organisée par l’APARE et la Ville de Rosheim, des ateliers sont également proposés par le CADR67 comme le marquage de vélos à prix réduit ! +33 7 86 39 06 24 De nombreux choix pour plaire aux petits et aux plus grands: des vélos à la trottinette, des livres, bd en tous genre aux magazines, et raquettes de badminton ! L’association Cadr67 AssoVélo sera également présente pour vous proposer des ateliers d’autoréparation et entretien de vélos, mais aussi marquage pour 10€ (dont 5€ pris en charge par la Ville). Petite restauration sur place par l’Association des Jeunes des Portes de Rosheim pour financer leur projet. Dépôt des articles à vendre de 8h45 à 9h30 sur place Récupération des invendus de 12h à 12h30 sur place Rosheim

dernière mise à jour : 2022-03-21 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rosheim Autres Lieu Rosheim Adresse Ville Rosheim lieuville Rosheim Departement Bas-Rhin

Rosheim Rosheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosheim/

Bourse aux vélos et aux livres Rosheim 2022-03-26 was last modified: by Bourse aux vélos et aux livres Rosheim Rosheim 26 mars 2022 Bas-Rhin Rosheim

Rosheim Bas-Rhin