BOURSE AUX VELOS ET ATELIER REPARATION à VILLEBON/Y le dimanche 4 février mairie de Villebon sur Yvette Villebon-sur-Yvette, dimanche 4 février 2024.

BOURSE AUX VELOS ET ATELIER REPARATION à VILLEBON/Y le dimanche 4 février Vendez ou acheter, réparer ou graver votre vélo à Villebon Dimanche 4 février, 13h00 mairie de Villebon sur Yvette Gratuit et ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T13:00:00+01:00 – 2024-02-04T15:00:00+01:00

Les associations MDB et les conteurs villebonnais s’associent et organisent une bourses aux vélos et un atelier réparation le dimanche 4 février à Villebon, sous la halle de la mairie.

Dépôt de vélo à vendre entre 10 et 12h. Les vélos doivent être en état correcte et seront vérifiés par MDB avant la mise en vente.

Vente des vélos, gravage anti-vol et atelier d’aide à la réparation de 13h à 15h.

mairie de Villebon sur Yvette place Gérard Nevers, 91140 Villebon-sur-Yvette Villebon-sur-Yvette 91140 Essonne Île-de-France