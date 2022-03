BOURSE AUX VELOS Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

BOURSE AUX VELOS GYMNASE CLEMENCEAU 4 Rue de la Chipotte Épinal

2022-03-19 08:00:00 – 2022-03-19 11:30:00

Épinal Vosges Dépôt sans frais le matin. et vente l’après-midi. +33 3 29 82 53 32 http://www.ffct.org/ Les Amis de Véloccio

