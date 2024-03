Bourse aux vélos Ecole de Champ-Joly Genève, samedi 20 avril 2024.

Bourse aux vélos Vente/achat de vélos d’occasion organisé par l’APEPLO le 20 avril 2024 de 10h à 15h dans le préau de l’école de Champ-Joly. Samedi 20 avril, 10h00 Ecole de Champ-Joly

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T15:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T15:00:00+02:00

Venez nombreux le samedi 20 avril 2024 dans le préeau de Champ-Joly pour vendre ou choisir un vélo pour vous-même ou vos enfants.

Vous trouverez également un parcours TCS d’agilité pour les enfants de 4 à 12 ans ainsi qu’un atelier pour des petites réparation de vélos, une vente d’articles accessoires ainsi que des stands de nourriture (boissons, crêpes par le Locado et Pizza par le Four à pain).

Toutes les infos et conditions de ventes sont sur le site https://apeplo.ch/bourseauxvelos/.

Ecole de Champ-Joly Chemin de la Mère-Voie 60, 1228 Plan-les-Ouates Genève 1228 Genève [{« link »: « https://apeplo.ch/bourseauxvelos/ »}]

APEPLO