Bourse aux vélos du Gang des dérailleurs Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Bourse aux vélos du Gang des dérailleurs Vichy, 15 mai 2022, Vichy. Bourse aux vélos du Gang des dérailleurs Parc du Soleil Avenue de France Vichy

2022-05-15 07:30:00 07:30:00 – 2022-05-15 15:00:00 15:00:00 Parc du Soleil Avenue de France

Vichy Allier Venez vendre ou acheter votre (vos) vélo(s). Ouvert à toutes et tous. legangdesderailleurs@gmx.fr Parc du Soleil Avenue de France Vichy

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Parc du Soleil Avenue de France Ville Vichy lieuville Parc du Soleil Avenue de France Vichy Departement Allier

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

Bourse aux vélos du Gang des dérailleurs Vichy 2022-05-15 was last modified: by Bourse aux vélos du Gang des dérailleurs Vichy Vichy 15 mai 2022 Allier vichy

Vichy Allier