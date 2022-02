Bourse aux vélos de l’union cycliste du Nivolet Saint-Alban-Leysse Saint-Alban-Leysse Catégories d’évènement: Saint-Alban-Leysse

Savoie

Bourse aux vélos de l’union cycliste du Nivolet Saint-Alban-Leysse, 4 mars 2022, Saint-Alban-Leysse. Bourse aux vélos de l’union cycliste du Nivolet Salle des Fêtes Impasse du Repos Saint-Alban-Leysse

2022-03-04 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-06 19:00:00 19:00:00 Salle des Fêtes Impasse du Repos

Saint-Alban-Leysse Savoie Saint-Alban-Leysse La bourse aux vélos est accessible aux particuliers désireux de vendre ou de faire l’acquisition de vélos de route, VTT, VAE, de toutes les catégories de taille et particulièrement pour les enfants. Les roues sont les seules pièces détachées admises. contact@uc-nivolet.com +33 6 02 10 84 56 https://www.uc-nivolet.com/ Salle des Fêtes Impasse du Repos Saint-Alban-Leysse

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Alban-Leysse, Savoie Autres Lieu Saint-Alban-Leysse Adresse Salle des Fêtes Impasse du Repos Ville Saint-Alban-Leysse lieuville Salle des Fêtes Impasse du Repos Saint-Alban-Leysse Departement Savoie

Saint-Alban-Leysse Saint-Alban-Leysse Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-alban-leysse/

Bourse aux vélos de l’union cycliste du Nivolet Saint-Alban-Leysse 2022-03-04 was last modified: by Bourse aux vélos de l’union cycliste du Nivolet Saint-Alban-Leysse Saint-Alban-Leysse 4 mars 2022 Saint-Alban-Leysse Savoie

Saint-Alban-Leysse Savoie