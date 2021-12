Paris Place Saint Sulpice Paris Bourse aux vélos de la Mairie du 6è – Paris Place Saint Sulpice Paris Catégorie d’évènement: Paris

Place Saint Sulpice, le samedi 9 avril 2022 à 10:00

Vous cherchez un vélo d’occasion pas cher et prêt à rouler ? Vous avez frappé à la bonne porte. MDB organise régulièrement des bourses aux vélos d’occasion, très appréciées du public. C’est aussi pour vous l’occasion de faire connaissance avec MDB, de se renseigner sur l’action de l’association, sur les activités et services proposés, de faire marquer votre vélo et… d’adhérer si vous ne l’avez déjà fait. Le fonctionnement —————– Seuls les particuliers sont admis à proposer des vélos à la vente. L’organisation et le déroulement d’une bourse aux vélos est habituellement comme suit : ### Les vendeurs déposent leur vélo à vendre de 10h à 12h Présentation obligatoire d’une pièce d’identité. Tous les types de vélo sont les bienvenus : femme, homme, enfant, vélo de ville, VTC, VTT. Mais attention : seuls seront acceptés les vélos en bon état. Et le nombre de vélos déposés à la vente est limité à deux (2) par personne (adulte). Le prix de vente est fixé d’un commun accord avec MDB. Notre association remet au vendeur un bon de dépôt qui devra être présenté lors de la restitution du vélo ou du produit de la vente ### La vente se déroule de 14h à 17h30 Distribution des tickets à partir de 13h45 (1 € de caution). Possibilité d’essayer le vélo à l’intérieur de l’espace fermé de la bourse. Paiement en espèces uniquement ### Les vendeurs récupèrent le produit de la vente (ou le vélo invendu) de 17h30 à 18h45 L’association garde 10% du prix des vélos vendus. Les vélos invendus sont rendus gratuitement. S’ils ne sont pas réclamés avant 19h, ils seront donnés à une association caritative.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T17:30:00

