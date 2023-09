Bourse aux vélos dans le Neuf – Mairie du 9e arrondissement Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Bourse aux vélos dans le Neuf – Mairie du 9e arrondissement Paris, 30 septembre 2023, Paris. Le samedi 30 septembre 2023

de 10h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Le vélo de votre enfant est trop petit pour lui ? Vous cherchez un vélo d’occasion de la draisienne au vélo d’adulte (électrique ou non), prêt à rouler à prix réduit ? La mairie du 9e organise une bourse aux vélos dans sa cour, en partenariat avec l’association Mieux se déplacer à Bicyclette. 10h à 12h30 : Déposez votre vélo : Pour les particuliers qui souhaitent vendre un vélo. Vous fixerez un prix de vente avec les bénévoles de l’association. 14h à 17h : Achetez un vélo remis en état 16h à 17h: Collectez le fruit de la vente ou vos vélos invendus Venez à la rencontre des agents de la police municipale du 9e qui proposeront à vos enfants une opération de sensibilisation au code de la route et de la rue (venir avec sa trottinette, son skate ou son vélo) Venez échanger avec l’association Paris en Selle Stand de gravage de Bicycode : Pour faire graver votre vélo, munissez-vous de votre carte d’identité, de la facture ou preuve d’achat du vélo (valable essentiellement pour les vélos neufs) et de 10 €. Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 Paris Contact : webmairie9@paris.fr www.mairie09.paris.fr

