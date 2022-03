Bourse aux vélos Cour de l’école Gambetta Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Tu cherches un vélo d'occasion ?! Tu voudrais revendre ton vélo ?! Notre bourse aux vélos annuelle aura lieu dimanche 27 mars dans la cour de l'école Gambetta, à côté de la Maison du Vélo à Bègles ! Seront mis en vente des vélos de l'association et de particuliers ! Tu veux vendre un vélo : amène ton vélo le jour même entre 9h et 11h. Tu viendras récupérer l'argent de la vente ou le vélo si invendu entre 16h et 16h45. Tu cherches à acheter un vélo : les ventes auront lieu de 11h à 16h. Mais attention, premier.e.s arrivé.e.s ; premier.e.s servi.e.s !

