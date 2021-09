Reims Coulée verte Marne, Reims Bourse aux vélos Coulée verte Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Bourse aux vélos Coulée verte, 18 septembre 2021, Reims. Bourse aux vélos

Coulée verte, le samedi 18 septembre à 10:00

Samedi 18 septembre, retrouvez-nous le long du canal au niveau du pont Fléchambault, de 10h à 17h. Dépôt gratuit de 10h à 13h avec présentation d’une pièce d’identité. Seuls sont acceptés les vélos en bon état, le prix de vente est fixé d’un commun accord avec Vél’Oxygène. Vente de 14h à 17h. Récupération du produit de la vente (ou du vélo invendu) de 18h. Les vélos invendus non réclamés après 18h seront remis à l’association. Marquage BicyCode possible au tarif de 5 euros pour les adhérents et 10 euros pour les non adhérents, avec présentation d’une pièce d’identité (ou la facture d’achat du vélo). Associé à un bon antivol, marquer son vélo est un moyen de dissuasion supplémentaire. Il permet en cas de vol d’être contacté si votre vélo est retrouvé. Plus d’infos sur [https://www.bicycode.eu](https://www.bicycode.eu) Redonner une seconde vie à votre vélo ! Coulée verte Rue clovis chezel Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Coulée verte Adresse Rue clovis chezel Ville Reims lieuville Coulée verte Reims