Bourse aux vélos à Vire Normandie au local de la Maison du vélo Vire Normandie, lundi 11 mars 2024.

Bourse aux vélos à Vire Normandie au local de la Maison du vélo Vire Normandie Calvados

Lundi

Nouvelle bourse aux vélos à Vire. Profitez en pour en acheter un entre le 11 et le 15 mars, ou même déposer un deux-roues entre le 6 et 8 mars et repartir directement avec un autre !

Nouvelle bourse aux vélos à Vire. Profitez en pour en acheter un entre le 11 et le 15 mars, ou même déposer un deux-roues entre le 6 et 8 mars et repartir directement avec un autre ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11 09:00:00

fin : 2024-03-15 19:00:00

au local de la Maison du vélo Route de Caen

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie mobylis@mobylis.org

L’événement Bourse aux vélos à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2024-02-22 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie