Bourse aux vélos à Paris 14 !

Mairie du XIVème arrondissement, le samedi 7 mai à 10:00

Mairie du XIVème arrondissement, le samedi 7 mai à 10:00

**Le fonctionnement** ——————— Seuls les particuliers sont admis à proposer des vélos à la vente. L’organisation et le déroulement d’une bourse aux vélos est habituellement comme suit : ### **Les vendeurs déposent leur vélo à vendre de 10h à 12h30** Présentation obligatoire d’une pièce d’identité. Tous les types de vélo sont les bienvenus : femme, homme, enfant, vélo de ville, VTC, VTT. Mais attention : seuls seront acceptés les vélos en bon état. Et le nombre de vélos déposés à la vente est limité à deux (2) par personne (adulte). Le prix de vente est fixé d’un commun accord avec MDB. Notre association remet au vendeur un bon de dépôt qui devra être présenté lors de la restitution du vélo ou du produit de la vente. Pré-inscription en bas de cette page. ### **La vente se déroule de 14h à 17h** Pensez à venir avec des espèces ! Possibilité d’essayer le vélo à l’intérieur de l’espace fermé de la bourse. Paiement en espèces uniquement. ### **Les vendeurs récupèrent le produit de la vente (ou le vélo invendu) de 17h à 17h30** L’association garde environ 10% du prix des vélos vendus. Les vélos invendus sont rendus gratuitement. S’ils ne sont pas réclamés avant 17h30, ils seront donnés à une association caritative. ### **Séance de Marquage Vélo Bicycode de 16h à 17h** **10 euros en espèces** uniquement (gratuit pour les adhérents). Si vous souhaitez apporter une meilleure sécurité à vos vélos, nous vous proposons le Marquage Bicycode de vos vélos. Le numéro marqué sur votre vélo est rentré dans le FNUCI (Fichier National Unique des Cycles Identifiés). Ce dispositif facilite la restitution de votre vélo en cas de vol ou de perte. Les vélos chromés, en titane et en carbone ne peuvent pas être gravés : il existe un risque que la gravure abîme la peinture du vélo. Pensez à prévoir : **une pièce d’identité** + **une preuve d’achat du vélo** (+ **la clé pour retirer la batterie s’il s’agit d’un VAE**) ### [**INSCRIPTION**](https://mdb-idf.org/bourse-aux-velos-devant-la-mairie-du-14eme-arrondissement-inscrivez-vous/) MDB revient près de chez vous avec une bourse aux vélos organisée avec la mairie du 14ème arrondissement ! Mairie du XIVème arrondissement 2 Place Ferdinand Brunot – Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris

