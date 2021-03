Paris Mairie du XIVème arrondissement Paris Bourse aux vélos à Paris 14 ! Mairie du XIVème arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bourse aux vélos à Paris 14 ! Mairie du XIVème arrondissement, 10 avril 2021-10 avril 2021, Paris. Bourse aux vélos à Paris 14 !

le samedi 10 avril à Mairie du XIVème arrondissement En raison de la situation sanitaire, merci de vous inscrire à l’avance, que ce soit pour vendre ou pour acheter un vélo.

MDB revient près de chez vous avec une bourse aux vélos organisée avec la mairie du 14ème arrondissement ! Mairie du XIVème arrondissement 2 Place Ferdinand Brunot – Paris Paris Paris 14e Arrondissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-10T10:30:00 2021-04-10T12:30:00;2021-04-10T13:30:00 2021-04-10T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Mairie du XIVème arrondissement Adresse 2 Place Ferdinand Brunot - Paris Ville Paris