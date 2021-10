Bourse aux vélos à la Mairie du 9ème – Paris Mairie du IXème arrondissement, 2 octobre 2021, Paris.

La Mairie du 9ème et MDB organisent une bourse aux vélos le samedi 2 octobre. Les vélos enfants et les draisiennes peuvent aussi être vendus. Si vous **vendez** un (ou plusieurs) vélos : * [Pré-inscrivez vous et vos vélos](https://mdb-idf.org/bourse-aux-velos-le-samedi-2-octobre-a-la-mairie-du-9eme-paris/) ; * Présentez vous à la Mairie entre 10h et 12h30, avec votre carte d’identité et la facture ; * Vous devez être disponible entre 16h30 et 17h pour récupérer votre vélo ou le produit de sa vente ; * Notre association prélève 10% de la vente pour les non-adhérents. Si vous souhaitez **acheter** un vélo, * Les ventes sont ouvertes de 13h à 16h30 ; * Afin de pouvoir payer les vendeurs, nous vous demandons de payer en liquide. Nous organisons aussi une session de **marquage** de 14h à 16h30, au prix de 10€ pour les non adhérents. Venez avec votre carte d’identité et votre facture.

Entrée libre

Bourse aux vélos co-organisée par MDB et la Mairie du 9ème

