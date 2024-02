Bourse aux Vélos à Figeac espace jeune Figeac, samedi 23 mars 2024.

Bourse aux Vélos à Figeac espace jeune Figeac Lot

L’association « Midi à 2 roues » organise la 8ème Bourse aux vélos de Figeac !

Dans les 15 jours précédents la bourse vous pouvez déposer un vélo que vous souhaitez vendre et en fixer le prix.

Chaque année prés de 100 vélos sont déposés et prés de la moitié vendus !

Dépôts du 11 au 15 mars et du lundi 18 au vendredi 22 mars de12h à 18h

2 euros vous seront demandés pour le service rendu, ce qui permettra pour les jeunes porteurs du projet de financer un voyage à vélo cet été. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 16:00:00

espace jeune 1 avenue Philibert Delprat

Figeac 46100 Lot Occitanie

L’événement Bourse aux Vélos à Figeac Figeac a été mis à jour le 2024-02-24 par OT Lacapelle Marival