Nous avons le plaisir de vous annoncer notre première bourse aux vélos de l’année ! Cette vente de vélos d’occasion aura lieu à Darwin – 87 Quai des Queyries, 33100 Bordeaux, dimanche 27 juin >> RDV au niveau du hangar en face du skatepark. Le principe est simple : vendez / achetez ! Venez vendre ou acheter un vélo à cette occasion, nous nous occupons de tout. Le dépôt des vélos pour les vendeurs aura lieu le matin de 10h30 à 12h. La vente se déroulera, elle, de 13h30 à 16h. Possibilité pour les acheteurs de venir retirer un ticket dès le matin, afin d’être prioritaire lors de la vente de l’après-midi. Vendeurs : le nombre de vélos à vendre sera limité à 2 / personnes. Vous pouvez d’ores et déjà remplir les documents relatifs à la vente, ils sont disponibles sur notre site >> [[https://velo-cite.org/2020/07/01/bourse-aux-velos-27juin-2021/](https://velo-cite.org/2020/07/01/bourse-aux-velos-27juin-2021/)](https://velo-cite.org/2020/07/01/bourse-aux-velos-27juin-2021/) Retrouvez sur place les associations de Darwin : L’étincelle, BMX Bandits, Bordeaux Bike Polo et BMX Flatland. A cette occasion, L’étincelle ouvrira ses portes de 13h30 à 18h. Un événement festif autour du vélo ! Sur place : restauration et buvette de Darwin. On vous attend nombreux :)

Entrée libre

87 Quai des Queyries, 33100 Bordeaux

