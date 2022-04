Bourse aux Vélos #2 L’Orée-d’Écouves L'Orée-d'Écouves Catégories d’évènement: L'Orée-d'Écouves

Orne

Bourse aux Vélos #2 L’Orée-d’Écouves, 1 mai 2022, L'Orée-d'Écouves. Bourse aux Vélos #2 Saint didier sous Écouves 13 Lieu-dit La Biochère L’Orée-d’Écouves

2022-05-01 – 2022-05-01 Saint didier sous Écouves 13 Lieu-dit La Biochère

L'Amicyclette organise sa deuxième Bourse aux Vélos en extérieur couvert, le dimanche 1er Mai. Vente de vélos d'occasion pour petits et grands. Tous types de vélos restaurés par l'Amicyclette. Possibilité de déposer votre vélo en dépôt-vente sur rdv avant le 30avril. (commission de 10%) Entrée libre. Informations au 0781763886. #laissespasrouillertoncycle

