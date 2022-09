BOURSE AUX VàTEMENTS ENFANTS Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Bourse aux vêtements 0-16 ans printemps-été, vêtements de grossesse, articles de puériculture. Dépôt le vendredi 07/10 : 10h30 à 16h30 (30 articles maximum). Vente : le vendredi 07/10 de 18h à 20h30 et le samedi 08/10 de 10h à 12h30. Reprise des invendus le samedi 08/10 : 17h à 18h. Participation financiêre demandée par l’association par article déposé. L’association s’occupe de la vente sur place. Bourse aux vêtements 0-16 ans printemps-été, vêtements de grossesse, articles de puériculture. ass.poulbots@gmail.com +33 7 49 49 92 85 Salle des Dunes Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

