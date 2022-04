Bourse aux timbres Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Bourse aux timbres Thouars, 1 mai 2022, Thouars. Bourse aux timbres Rue du Stade Dans la salle des fêtes Thouars

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01 18:00:00 Rue du Stade Dans la salle des fêtes

Thouars Deux-Sèvres EUR Le club timbro-cartophile du Thouarsais fête son grand retour avec sa traditionnelle bourse aux timbres, fèves, numismatique, documents d’histoire, etc… Plusieurs expositions seront proposées : une sur les travaux de dentelles de l’association Symphonie des fuseaux et sur les travaux manuels du club de Bouillé-Loretz ; une seconde exposition philatélique sur le panda sera proposée par Les Épicuriens de la philatélie par André Feller et pour terminer une exposition de documents sur Duguesclin retracera son parcours à l’occasion du 650ème anniversaire de la rédition de Thouars en 1372.

Rue du Stade Dans la salle des fêtes Thouars

