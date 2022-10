Bourse aux skis Pontarlier, 18 novembre 2022, Pontarlier.

Bourse aux skis

Salle Pourny Pontarlier Doubs

2022-11-18 – 2022-11-19

Pontarlier

Doubs

EUR 0 0 Dépôt du matériel nordique et alpin le mercredi et jeudi de 17h à 20h.

Vente le vendredi de 19h à 21h et le samedi de 9h à 17h non stop.

Organisé par l’Association des familles de Pontarlier.

Bourse aux skis, ski alpin, ski de fond et ski de rando, snowboard, chaussures, patins à glace, luges, raquettes, patinettes, anoraks, salopettes, combinaisons adultes, enfants, bébés, bonnets, gants, casques neufs, masques, lunettes, etc.

association.familles.pontarlier@orange.fr +33 3 81 39 35 12

Pontarlier

