2022-11-18 – 2022-11-18

EUR Le Ski Club et l »APEPA d’Obernai vous attendent nombreux pour leur bourse de matériel et vêtements de ski et de montagne. Venez vendre ou acheter du matériel de ski ou des vêtements et accessoires d’occasion et vous renseigner sur les activités du Ski Club Obernai, son école de ski et ses stages de ski pour tous.

Dépose des articles le vendredi de 16h à 20h. Le Samedi vente au public de 8h à 15h et reprise des invendus de 15h30 à 16h30.

Frais de dépôt selon le nombre d’articles.

10% retenus à la vente au profit de l’APEPA, pour les séjours de ski des 5èmes du Collège Europe et du Ski Club Obernai.

Paiement par chèques ou espèces.

+33 6 75 03 01 07

