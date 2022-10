Bourse aux skis nordiques Les Hôpitaux-Vieux Les Hôpitaux-Vieux Catégories d’évènement: Doubs

Doubs Les Hôpitaux-Vieux De 9h à 17h et organisée par l’Olympic Mont d’Or : Bourse aux skis de fond, rando, télémark, chaussures ..

Dépôt du matériel le vendredi de 17h à 20h pour les particuliers et de 15h à 18h pour les commerçants. Reprise des invendus le samedi de 17h à 18h.

Accès libre. olympicmontdor@gmail.com +33 6 70 03 31 97 https://www.olympicmontdor.com/ Les Hôpitaux-Vieux

