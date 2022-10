BOURSE AUX SKIS La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

Vosges Sous le préau du Collège St Laurent : Dépôt des Articles : carte d’adhérent obligatoire, vendredi 28 Octobre 2022 de 18H00 à 20H00 et

samedi 29 Octobre 2022 de 9H00 à 11H30 – Vente des articles le samedi 29 octobre de 14h à 17h -reprise des invendus le samedi de 17h30 à 19h – la bourse est ouverte EXCLUSIVEMENT aux adhérents d’une Association Familiale ou à un mouvement familial affilié à une UDAF. +33 6 52 15 24 08 http://af-labresse.net/ Pascal

