2022-11-12 09:00:00 – 2022-11-12 18:30:00

Jura Morbier La bourse aux skis et vélos revient le Samedi 12 Novembre. Elle aura lieu à la salle multi-activités des Marais à Morbier avec des articles proposés par des professionnels et des particuliers. Skis alpins, fond, vélos, chaussures, accessoires. Que vous souhaitiez vendre ou acheter vous êtes les bienvenus! 9h à 12h : dépôt des articles

14h à 17h : vente au public, avec les conseils des membres du ski club

17h30 à 18h30 : récupération des articles Notez que pour des raisons logistiques nous ne prenons pas les textiles. Paiement par carte accepté pour tout montant. contact@smbm39.com http://www.smbm39.com/ Salle multi-activités Les Marais Morbier

