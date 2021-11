Morbier Morbier Jura, Morbier Bourse aux skis et vélos Morbier Morbier Catégories d’évènement: Jura

Bourse aux skis et vélos Morbier, 13 novembre 2021, Morbier. Bourse aux skis et vélos Salle multi-activités Les Marais Morbier

2021-11-13 – 2021-11-13 Salle multi-activités Les Marais

Morbier Jura Morbier Le Ski Club Morbier Bellefontaine Morez vous invite à sa bourse aux skis et vélos. 9h à 12h : dépôt des articles

14h à 17h : vente

Salle multi-activités Les Marais Morbier

