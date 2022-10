BOURSE AUX SKIS ET SNOWBOARDS Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

BOURSE AUX SKIS ET SNOWBOARDS Saint-Dié-des-Vosges, 5 novembre 2022, Saint-Dié-des-Vosges. BOURSE AUX SKIS ET SNOWBOARDS

espace François Mitterrand rue du 11 Novembre Saint-Dié-des-Vosges Vosges rue du 11 Novembre espace François Mitterrand

2022-11-05 10:00:00 – 2022-11-05 13:00:00

rue du 11 Novembre espace François Mitterrand

Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Bourse aux skis et snowboards, matériel de montagne et vêtements techniques neufs ou d’occasion.

vendredi 4 de 17 h à 20 h dépôt de matériel

samedi 5 de 9 h à 18 h et dimanche 6 de 10 h à 13 h vente au public

dimanche 6 novembre de 17 à 18 h reprise des invendus.

Les vendeurs et acheteurs doivent être en possession de la carte d’adhérents SCVM en vente sur place au tarif de 5 €. http://www.scvm88.fr/ rue du 11 Novembre espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges

dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse Saint-Dié-des-Vosges Vosges rue du 11 Novembre espace François Mitterrand Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville rue du 11 Novembre espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges Departement Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges/

BOURSE AUX SKIS ET SNOWBOARDS Saint-Dié-des-Vosges 2022-11-05 was last modified: by BOURSE AUX SKIS ET SNOWBOARDS Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 5 novembre 2022 Espace François Mitterrand Rue du 11 Novembre Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges