EUR Le Ski Club Cernay organise sa traditionnelle bourse aux skis : bonnes affaires en perspective, il s’agit de matériel d’occasion pour enfants et adultes. On y trouve, outre les ski, bâtons, chaussures, casque, également des vêtements et du petit matériel. Présence de professionnels (Speck Sport, Leclerc Sport) et conseils assurés par des moniteurs fédéraux. Possibilité d’inscrire les enfants à l’école de ski ou de se renseigner.

Equipements de ski pour adultes et enfants, vêtements, gants, casques. Professionnels également sur place avec conseils.

+33 3 89 75 49 37

